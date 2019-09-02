Вассерман назвал причины пожизненного отказа от секса

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман объяснил, почему навсегда отказался от секса. О причинах такого поступка он упомянул в интервью в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Выпуск доступен на YouTube.

По словам Вассермана, в юности он поспорил с однокурсником об ограничениях в половой жизни. Он защищал мнение, что ограничивать сексуальность человека нельзя, как и запрещать ему что-то. Знакомый предположил, что Вассерман отстаивает «свободу» в личных целях.

Чтобы защитить свою точку зрения, публицист пообещал никогда не заниматься сексом. По его утверждениям, он никогда не нарушил свое слово. «В моем нынешнем возрасте, пожалуй, легко. Раньше было тяжеловато», — поделился Вассерман.

Телеведущий также заметил, что никогда не испытывал желания вызвать проститутку, так как очень упрям и не простит себе нарушенного слова.

Ранее Вассерман раскритиковал поклонников сериала «Чернобыль», назвал их жертвами американской пропаганды. По его мнению, сценаристы хотели очернить СССР.

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