Вассерман предложил проверить Друзя и Бера на детекторе лжи

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман предложил проверить магистра Александра Друзя и главреда игры «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера на детекторе лжи, сообщает RT.

По словам Вассермана, сотрудники Первого канала могут пригласить участников конфликта на передачу, где их проверят на полиграфе. Он считает, что это позволит быстро пролить свет на произошедшее — с «надеждой на точность результатов».

Решение телеканала отстранить Друзя и Бера от участия в «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» Вассерман назвал вынужденным. На его взгляд, это необходимо, пока ситуация не прояснилась.

Также публицист уточнил, что идентичные скандалы с подкупом редакторов телевикторин происходили за рубежом. Тогда это сильно влияло на репутацию передач.

Ранее стало известно, что компании-производители телепередач, а позднее и Первый канал отстранили Бера и Друзя от сотрудничества. Представители организаций назвали их поведение неэтичным.

12 февраля главред передачи «Кто хочет стать миллионером?» Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его, чтобы выиграть на программе крупную сумму. Он уточнил, что магистр хотел получить все вопросы викторины до записи эфира. Позднее Друзь назвал обвинения в своей адрес провокацией.

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