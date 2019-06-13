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Вассерман назвал фанатов «Чернобыля» кучей недоучек

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Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскритиковал поклонников сериала «Чернобыль», заявив, что ими манипулирует американская пропаганда. Об этом он написал в колонке для сайта РЕН ТВ.

По мнению Вассермана, основная цель создателей картины — очернить Советский Союз и современную Россию, представив начальников циничными, а народ — «грязной матерящейся массой». «Эту идею через все возможные инструменты — монтаж, цветокоррекцию, музыку — вбивают в мозг, чтобы навсегда оставить у зрителя», — объяснил воздействие сериала ведущий.

Вассерман отметил правдивое описание создателями «Чернобыля» работы ядерного реактора, однако многие другие части сюжета назвал ложью. По его словам, профессор Легасов не скрывал информации о катастрофе от иностранных коллег, а большинство чиновников не относились к произошедшему бесчувственно. Поклонников сериала публицист назвал «кучей недоученных жизнью» и «не способными отличить еду от наживки на крючке».

В своей колонке публицист поставил «Чернобыль» в один ряд с новой частью игры Call of Duty, в которой российские самолеты бомбят сирийскую организацию «Белые каски», которая позиционируется как гуманитарная. Вассерман подчеркнул, что таким образом россиян «расчеловечивают», делая их меньше похожими на людей. Цель такого процесса, по мнению ведущего, состоит в том, чтобы затем облегчить убийство жителей России.

Пятисерийный фильм «Чернобыль» производства HBO рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, и его последствиях. Представители партии «Коммунисты России» остались недовольны картиной, посчитав ее пропагандой, и обратились в Роскомнадзор с требованием запретить доступ к ней.

В новой части Call of Duty, которая будет выпущена в октябре 2019 года, некоторые также усмотрели американскую пропаганду и русофобию. По выражению корреспондента «России 24» Георгия Подгорного, русские показаны в игре опасными и агрессивными.

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