«Россия 24» нашла в новой Call of Duty русофобию

Корреспондент «России 24» нашел в трейлере новой части игры Call of Duty: Modern Warfare американскую пропаганду и русофобию. Об этом ведущий Георгий Подгорный рассказал в эфире, отрывок из которого был опубликован на YouTube.

По мнению Подгорного, русские показаны в игре опасными и агрессивными. В качестве доказательства своего утверждения он привел в пример фрагмент из трейлера, в котором российский самолет бомбит «Белые каски», позиционирующие себя как добровольческую организацию, помогающую мирным жителям в Сирии. Подгорный называет это провокацией с целью скомпрометировать российские войска, оказывающие помощь сирийским вооруженным силам.

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Телеведущий также вспомнил о предыдущих частях серии Call of Duty, в которых русские были представлены «красным врагом». В миссии No Russian («Ни слова по-русски»), позднее убранной из игры 2009 года выпуска, игрок должен был принять на себя роль русскоязычного террориста и расстрелять пассажиров в московском аэропорту. Однако сайт «Игромания» отмечает, что миссию можно пройти без единого выстрела.

Политолог Геворг Мирзаян, комментарий у которого взял телеканал, заявил, что ему известно о связях Минобороны США с Голливудом и разработчиками компьютерных игр. При этом дизайнер игры Тейлор Куросаки, отрывок из интервью которого был включен в сюжет, сказал, что в игре будут как плохие и хорошие американцы, так и плохие и хорошие русские.

Call of Duty: Modern Warfare 2019 будет выпущена 25 октября 2019 года. Действие игры будет происходить на Ближнем Востоке.

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