Побитому чиновником журналисту припомнили глумление над избиением геев

Журналисты обратили внимание на то, что избитый чиновником корреспондент телеканала «Россия 24» Иван Литомин ранее был автором сюжета об избиении организатора гей-вечеринки в Москве, стилистика которого возмутила зрителей. Об этом пишет «Медиазона» и сообщество «Настоящий Лентач» во «ВКонтакте».

Администраторы «Настоящего Лентача» назвали нападение на Литомина доказательством существования кармы.

Репортаж, который припомнили Литомину, был показан в эфире «Россия 24» 23 апреля и назывался «Шабаш закончился трешем: избиты организаторы вечеринки для любителей нетрадиционной любви». Журналист рассказал о нападении на Никиту Егорова-Кириллова — организатора мероприятия в гей-клубе Avangarden 2.0. Ведущий назвал клуб «злачным местом», а саму вечеринку — «шабашем геев». Также зрители отметили, что при цитировании одного из очевидцев закадровый голос был намеренно искажен, чтобы звучать более манерно. Такая подача возмутила пользователей соцсетей.

Репортераизбили в воскресенье, 26 мая. Он вместе со съемочной группой программы «Вести. Дежурная часть» пришел к главе Ширинского района республики Хакасии Сергею Зайцеву, чтобы задать вопрос о состоянии жилья, на которое жаловались местные жители. Однако вместо ответа на вопрос Зайцев повалил журналиста на пол. Партия «Единая Россия», в которой состоит чиновник, пообещала разобраться в случившемся. Сам Зайцев обвинил съемочную группу в провокации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!