Канадского журналиста побили на марше в поддержку трансгендеров в Киеве

Канадский журналист Майкл Колборн, освещавший марш в поддержку трансгендеров в Киеве, был избит. Об этом он написал в своем Twitter. На инцидент обратило внимание украинское издание «Гордон».

«За то время, пока я загружал свои твиты, я сам дважды подвергся нападению. Отличная работа, Киев. Отличная работа», — поведал он. В своем предыдущем твите журналист опубликовал фото столкновений с радикалами, а также рассказал, что один из бродивших вокруг «головорезов», увидев, что Колборн иностранец, велел ему отправляться обратно.

Коллега Колборна Кристофер Миллер опубликовал фотографию избитого мужчины с разбитыми очками.

На сайте полиции Киева сообщается, что по факту нападения двух человек на «иностранного фотографа» возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». «Один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой применил газовый баллончик», — говорится в сообщении.

Как пишет «Гордон», на акции «ТрансМарш 2018» в Киеве активисты должны были выдвинуть ряд требований, связанных с правами трансгендерных людей. Марш сорвала группа неизвестных, которая бросила в сторону активистов дымовые шашки. Помимо журналиста, пострадали две девушки.

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