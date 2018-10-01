Украинскому журналисту сожгли дом за статью о судебной коррупции

Представитель организации «Правовой контроль Украины» Артур Журбенко сообщил, что после публикации его статьи об имуществе судьи Александра Пелиха неизвестные сожгли его дом. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Журбенко уверен, что причиной пожара стал именно поджог. «Дом стоял не подключенный ни к электричеству, ни к газу. Но с учетом того, что было три очага возгорания, не возникает сомнений, что это был поджог. Полиция так и квалифицировала. Старенький дом в Житомирской области, в поселке, в котором стоят сотни пустых домов — намеренный поджог, выглядит как "передать привет"», — написал журналист.

Журбенко обращает внимание на то, что дом сгорел через неделю после публикации его материала в издании «Страна.ua» об имуществе главы Старобельского районного суда Александра Пелиха. Он является главным судьей по делу бывшего председателя фракции «Партии регионов» в Верховной Раде Украины в 2010-2014 годах Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измене. Как выяснил Журбенко, судья Пелих вместе с супругой владеет двумя домами, тремя квартирами, восемью земельными участками, внедорожниками Mercedes и Nissan. При попытке получить комментарии касательно его имущества, судья пригрозил журналисту «возможными контрмерами».

Это не первый случай давления на украинских журналистов. Ранее стало известно, что сотрудник Службы безопасности Украины вербовал корреспондента «Страны.ua» и угрожал ему расправой в случае, если он не будет передавать компромат на своих коллег.

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