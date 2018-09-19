Раскрыта личность угрожающего расправой журналисту агента СБУ

Раскрыта информация о личности сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), который вербовал журналиста украинского издания «Страна.ua» и угрожал ему расправой. Об этом издание сообщает со ссылкой на источники в спецслужбе.
Им оказался Александр Хаиндрава, действующий сотрудник СБУ. Он работает в управлении «М». «Наименование по буквам — это неофициальное условное наименование управлений. Оно не используется в переписке, официальном общении. В то же время, управление "М" имеется в составе Департамента защиты национальной государственности (так называемом Департаменте "Т"), который отвечает за работу со СМИ», — сообщили собеседники «Страны.ua» в СБУ.
Отмечается, что во время событий Евромайдана именно управление «М» СБУ должно было отключить вещание оппозиционных телеканалов при подавлении массовых акций протеста тогдашним президентом Виктором Януковичем.
Хаиндрава является потомственным сотрудником спецслужб. Его отец Виктор Хаиндрава был полковником КГБ. Его мать Елена Еськова в 2015 году работала в администрации президента Украины, где отвечала за контроль над деятельностью СБУ. В данный момент она трудится в той же структуре, но уже в отделе по обеспечению взаимодействия с правительством.
Днем ранее, 18 сентября, стало известно, что сотрудники СБУ пытались завербовать журналиста «Страны.ua» Владислава Селезнева после того, как он со своим коллегой подготовил материал о вилле в Испании, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко. Селезнева под угрозой физической расправы принудили к работе на спецслужбу и требовали передачи компромата на коллег. Беседы с агентом спецслужбы, которым впоследствии оказался Александр Хаиндрава, Селезнев записывал на диктофон.