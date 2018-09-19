Раскрыта личность угрожающего расправой журналисту агента СБУ

Раскрыта информация о личности сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), который вербовал журналиста украинского издания «Страна.ua» и угрожал ему расправой. Об этом издание сообщает со ссылкой на источники в спецслужбе.

Им оказался Александр Хаиндрава, действующий сотрудник СБУ. Он работает в управлении «М». «Наименование по буквам — это неофициальное условное наименование управлений. Оно не используется в переписке, официальном общении. В то же время, управление "М" имеется в составе Департамента защиты национальной государственности (так называемом Департаменте "Т"), который отвечает за работу со СМИ», — сообщили собеседники «Страны.ua» в СБУ.

Отмечается, что во время событий Евромайдана именно управление «М» СБУ должно было отключить вещание оппозиционных телеканалов при подавлении массовых акций протеста тогдашним президентом Виктором Януковичем.

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Хаиндрава является потомственным сотрудником спецслужб. Его отец Виктор Хаиндрава был полковником КГБ. Его мать Елена Еськова в 2015 году работала в администрации президента Украины, где отвечала за контроль над деятельностью СБУ. В данный момент она трудится в той же структуре, но уже в отделе по обеспечению взаимодействия с правительством.

Днем ранее, 18 сентября, стало известно, что сотрудники СБУ пытались завербовать журналиста «Страны.ua» Владислава Селезнева после того, как он со своим коллегой подготовил материал о вилле в Испании, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко. Селезнева под угрозой физической расправы принудили к работе на спецслужбу и требовали передачи компромата на коллег. Беседы с агентом спецслужбы, которым впоследствии оказался Александр Хаиндрава, Селезнев записывал на диктофон.

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