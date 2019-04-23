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Телеканал «Россия 24» поглумился над избиением геев в Москве

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Россия 24 / YouTube

В программе «Дежурная часть» на канале «Россия 24» показали сюжет «Шабаш закончился трешем: избиты организаторы вечеринки для любителей нетрадиционной любви» об избиении организатора гей-вечеринки в Москве. Его стилистика возмутила зрителей, посчитавших сюжет глумлением над гомосексуалами.

Репортаж о нападении неизвестных на гей-клуб Avangarden 2.0 вышел в эфир 22 апреля. В подводке к нему ведущий передачи озаглавил сюжет как «Были наказаны». Автор материала Иван Литомин рассказал, что трое неизвестных ворвались в заведение и избили организатора мероприятия Никиту Егорова-Кириллова. Клуб, в котором проходила вечеринка, он назвал «злачным местом», а саму вечеринку — «шабашем геев».

«Закончился шабаш просто трешем», — отметил Литомин. В полушутливой манере он добавил, что избитый организатор вечеринки не стал писать заявление в полицию: «Получается, что о сорвавшейся тусовке в особняке знают лишь интернет-пользователи, а сами участники, по всей видимости, сообщать куда-либо о своих страданиях стесняются».

Журналист дважды процитировал рассказ одного из очевидцев Петра Филатова из Facebook. Посмотревшие видео на YouTube пользователи отметили, что закадровый голос намеренно исказили, сделав более манерным.

Подача материала возмутила некоторых зрителей. В комментариях под роликом на YouTube появилось много гневных сообщений о работе журналистов госканала. «Блевотный телеканал смакует разбойное нападение», — написал пользователь Александр Тимофеев. «Шабаш — это ваш душный телеканал, разжигающий ненависть», — сделал вывод Дмитрий Елисеев.

Сотрудников «России 24» призвали не удивляться, если над ними также будут издеваться в случае их избиения. Некоторые в комментариях под роликом напомнили, что среди журналистов немало людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Журналист издания «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев заметил в Facebook, что, по сути, в сюжете о нападении и его последствиях рассказано не было. «Ни о том, что у Никиты переломы и сотрясение. Ни о том, что били всех, кто пытался за него заступиться. А в конце сюжета с улыбкой сделан вывод, что в полицию о нападении никто не заявил, потому что "стесняются". Своей "нетрадиционной сексуальной ориентации", видимо. Чего же еще», — считает Давлетгильдеев. По его словам, пострадавшие все-таки написали заявление в правоохранительные органы, «причем сразу».

В результате нападения создатель Popoff Kitchen Никита Егоров-Кириллов получил перелом руки, в травмпункте ему нанесли несколько швов на голову. По словам пострадавшего, нападение организовал его бывший сотрудник, а охрана никак не отреагировала на избиение, сообщал The Village.

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