Эфир с ЛГБТ-активистами на ярославском «Эхе Москвы» отменили из-за угроз

Эфир с ЛГБТ-активистами на «Эхо Москвы в Ярославле» отменили из-за поступивших в адрес героев программы и радиостанции угроз. Об этом сообщила главный редактор радиостанции Людмила Шабуева на странице в Facebook.

Программа была запланирована на 08:00 23 января, герои выпуска узнали об отмене эфира уже в редакции. Вместо отмененной передачи радиостанция провела интерактив со слушателями на тему уничтожения санкционных продуктов, просроченных товаров в Ярославле и платных бахил в больницах.

Приглашенные на радио ЛГБТ-активисты из инициативной группы «Каллисто», участвовавшие в Ярославле в рамках акции #saveLGBTinRussiа, сообщили, что не подверглись нападению при выходе с радиостанции. В эфире планировалось обсудить волну преследований геев в Чечне.

Информация о преследованиях гомосексуалов в Чечне впервые появилась в апреле 2017 года. «Новая Газета» писала о сотнях задержанных, которых пытали в «секретных тюрьмах». В январе 2019-го появились сообщения, что с начала декабря 2018 года чеченские силовики удерживают задержанных гомосексуалов в отделах полиции Аргуна и Грозного.

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