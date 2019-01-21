Появились подробности новых преследований геев в Чечне

С начала декабря 2018 года, то есть примерно полтора месяца, чеченские силовики удерживают задержанных на территории республики геев и лесбиянок в отделах полиции Аргуна и в РОВД Заводского района Грозного. Об этом «Медиазоне» рассказали в «Российской ЛГБТ-сети» со ссылкой на собственные источники.

Исполнительный директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков рассказал изданию, что женщин и мужчин жестоко и изощренно пытают, избивают, насилуют электрошоковыми дубинками. Их не кормят, для питья дают оставшуюся после мытья полов воду. Мужчин обривают наголо, одевают в женскую одежду и заставляют называть друг друга женскими именами.

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По подсчетам организации, после начала преследования гомосексуалов из Чечни уехали 150 человек, 130 из них — за границу.

«Радио Свобода» уточняет, что местные жители рассказывали правозащитникам, как у задержанных отбирали документы, угрожали фальсификацией уголовных дел против них и их семей, заставляли подписывать чистые бланки протоколов допросов.

В начале января «Российская ЛГБТ-сеть» сообщила о новой волне гонений на геев и лесбиянок в республике, которая началась месяцем ранее. Активисты утверждали, что за это время было задержано минимум 40 человек, двое убиты во время пыток.

Региональные власти отрицали эту информацию. Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов говорил, что это «абсолютная ложь, в которой нет ни доли правды». Он отмечал, что посещавшим Чечню представителям различных правозащитных организаций не удалось найти аргунскую «секретную тюрьму» для геев, в которой, предположительно, содержали и пытали людей.

О массовых преследованиях геев в Чечне впервые рассказала «Новая газета» в апреле 2017 года. Издание писало о сотнях задержанных, которых поместили в «секретные тюрьмы», избивали, пытали током и заставляли назвать имена знакомых гомосексуалов. Рассказавший о пережитых пытках гей Максим Лапунов за год так и не дождался расследования, начал получать угрозы и уехал из страны. ОБСЕ инициировала против России «Московский механизм» и в рамках расследования подтвердила факты массовых незаконных задержаний чеченцев, применение пыток и внесудебных казней. Кадырову пригрозили судом в Гааге.

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