Власти Чечни объявили о гей-атаке

Обвинение в арестах и пытках гомосексуалистов в Чечне — это «информационная гей-атака». Такое заявление сделал пресс-секретарь главы республики Альви Каримов, сообщает «Комсомольская правда. Северный Кавказ».

«Авторы подобных заявлений в отсутствие стыда и совести перешли все границы», — объявил Каримов. «Я заявляю, что в Чечне нет ни одного случая ареста по этим признакам. Правоохранительные органы, правозащитники и журналисты, в том числе и зарубежные, неоднократно проверяли эти сообщения и не нашли им никакого подтверждения», — резюмировал он.

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Такая реакция со стороны чеченских властей последовала после заявления директора программ «Российской ЛГБТ-сети» Игоря Кочеткова. Он рассказывал, что в декабре 2018 года чеченские силовики удерживали пойманных в республике геев и лесбиянок в отделах полиции Аргуна и в РОВД Заводского района Грозного. По словам Кочеткова, мужчин и женщин избивали и насиловали электрошоковыми дубинками.

В том же месяце стало известно о смерти двоих жителей Чечни Шото-Шамиля Акаева и Аюба Ибрагимова, которые были задержаны в ходе кампании против чеченских гомосексуалов и отправлены в «секретную тюрьму для геев». Из протокола осмотра трупов следует, что мужчины были убиты выстрелами в затылок с близкого расстояния, писала «Новая газета». По официальным данным регионального МВД, чеченцы были застрелены при попытке напасть на сотрудников полиции, уточняло издание

О массовых преследованиях геев в Чечне впервые рассказала «Новая газета» в апреле 2017 года. Издание писало о сотнях задержанных, которых поместили в «секретные тюрьмы», избивали, пытали током и заставляли назвать имена знакомых гомосексуалов.

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