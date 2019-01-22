Египетский телеведущий получил тюремный срок за интервью с геем

Египетский телеведущий Моххамед аль-Гейти (Mohammed al-Gheiti) был приговорен к году тюремного заключения за интервью с секс-работником мужского пола. Как сообщает CNN, такое решение вынес суд Гизы.

Эта беседа транслировалась в августе 2018 года в эфире негосударственного канала LTC TV во время шоу Wake Up. Герой интервью рассказал аль-Гейти о своей работе и личных трудностях. Лицо мужчины было скрыто.

Обвинение заявило, что в данном эфире освещаются финансовые выгоды и положительные черты гомосексуалов. Аль-Гейти был осужден за «неуважение к религии».

По окончании тюремного заключения он будет находиться под полицейским надзором в течение года. Также журналист обязан выплатить штраф в размере трех тысяч египетских фунтов (более 11 тысяч рублей). Ведущий может подать апелляцию и обжаловать приговор.

Этот эфир канала LTC TV вызвал широкий резонанс. После выхода передачи государственный регулятор закрыл канал закрыл LTC TV на две недели, сославшись на «профессиональные нарушения».

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