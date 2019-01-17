Популярный телеведущий сдался властям после обвинений в воровстве

Известный американский телеведущий Крис Хансен (Chris Hansen) сдался полиции после того, как власти обвинили его в воровстве. Об этом сообщает CBS.

59-летний мужчина не смог расплатиться по счетам. В конце 2017 года он выписал чеки на общую сумму 13 тысяч долларов (почти 864 тысячи рублей). Однако платежи не были произведены.

Получателем чеков был продавец сувенирной продукции. Хансен заказал у него сотни кружек, футболок и наклеек. Он планировал использовать их для проведения своих мероприятий.

Продавец сообщил о произошедшем в полицию. Правоохранители несколько раз предупредили Хансена о необходимости оплаты, а позднее выдали ордер на его арест. Ведущему грозит тюремный срок за воровство.

Хансен по своей воле сдался полиции. Стражи порядка решили не заключать телезвезду под стражу. Его отпустили после подписания обязательства явиться в суд.

Хансен прославился как ведущий телешоу To Catch a Predator и Crime Watch Daily. Эти передачи посвящены преступности и расследованиям.

Ранее стало известно, что ведущая канала NBC Мегин Келли (Megyn Kelly) при увольнении получила 30 миллионов долларов отступных. Решение о расторжении контракта было принято после скандала с участием Келли: она высказывала в эфире расистские суждения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!