Интернет и СМИ
 
Последние новости
Путин велел полностью расселить взорвавшийся дом в Магнитогорске
Евросоюз согласовал санкции против Петрова и Боширова
В Киргизии заговорили о признании русского языка иностранным
Федеральному чиновнику поставили неуд
Честный грузчик нашел 50 тысяч долларов и вернул забывчивому клиенту
Московские детсады «превратились» в крематории 
Назван способ вывести Россию в топ-5 экономик мира
Готовившееся покушение на Путина назвали неправдой
Названа самая привлекательная для мужчин форма женских бровей
Новости партнеров

Ведущая попрекнула чернокожего коллегу «привилегиями белых» и опозорилась

Перейти в «Мою Ленту»

Телеведущая Арева Мартин (Areva Martin) ошибочно назвала своего коллегу Дэвида Вебба (David Webb) белокожим и обвинила его в том, что он обладает привилегиями по отношению к афроамериканцам. На это заявление обратил внимание таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел в эфире радиошоу Вебба на станции Sirius XM. В программе была затронута тема неравноправия при приеме на работу. Ведущий заявил, что никогда не сталкивался с расовой дискриминацией.

Мартин заявила, что Вебб ничего не знает о трудностях, потому что является белокожим. «Ты белый мужчина, у тебя есть соответствующие привилегии», — отрезала она.

«Арева, не хочу тебя расстраивать, но ты должна была лучше подготовиться. Я чернокожий», — парировал Вебб. Он заметил, что такие предположения оскорбительны для усердно строящих свою карьеру.

Мартин пришлось извиниться и признаться, что ее ввели в заблуждение по поводу цвета кожи Вебба. Позднее она отказалась как-либо комментировать свой провал. Вебб же принялся высмеивать произошедшее на своей странице в Twitter. Он опубликовал свою фотографию и подписал, что демонстрирует на ней «белую привилегированность».

Ранее чернокожий блогер попытался высмеять известный стереотип об азиатах, заказав в нескольких азиатских ресторанах блюдо с жареным котом. Однако зрители назвали его розыгрыш расистским.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Awkward moment CNN legal analyst accuses radio host David Webb of 'white privilege' before learning he's BLACK
Уволенная за расизм американская журналистка получила многомиллионные выплаты
Чернокожего обвинили в расизме за шутку над азиаткой о жареных котах
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:04Сегодня

Липовый мир

Несуществующие люди захватили интернет. На них зарабатывают реальные деньги
06:12Сегодня

Певицу из США признали символом России и атаковали лозунгами «Русские, вперед!»

12:05Сегодня

Зачинщица драк на российском ТВ застряла между Россией и Украиной

14:48Сегодня

YouTube ввел новые ограничения

Интернет и СМИ00:0022 ноября 2018

Фильтруй базар

Тюрьма за порно и запрет мемов. Выживать в интернете стало сложнее
13:42Сегодня

Пользователи сети принялись сравнивать себя с версией десятилетней давности

10:42Сегодня

Кошка поговорила со своим хозяином и умилила зрителей

20:1015 января

Россиян предупредили о нашествии ворующих деньги с карт мошенников

Интернет и СМИ00:3412 января

Круговорот кидалова

Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
08:12Сегодня

Порно предложили изучать в школе во благо детей

17:3115 января

Угощающий бургерами Трамп разлетелся на мемы

14:1015 января

Ведущий Первого канала рассказал о скромной зарплате

Россия
«Самые близкие отвернулись от меня»
Семья убедила ее в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
«Даже маленькому ребенку понятно, что это идиотизм»
 
Закон о паллиативной помощи принят в первом чтении
Путин велел полностью расселить взорвавшийся дом в Магнитогорске
Взрыв на заводе под Петербургом попал на видео
Все материалы
Мир
В Сербии сорвали покушение на Путина
Преступник планировал атаковать российского президента с винтовкой и взрывчаткой
Евросоюз согласовал санкции против Петрова и Боширова
Готовившееся покушение на Путина назвали неправдой
Британия запрашивала доступ к арестованному в России американскому шпиону
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа«Отношениям уже некуда ухудшаться»
Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе
Власть насилия
Жертвы уличных банд бегут из Центральной Америки в США. Но там их не ждут
Умер капитан застрявшего в Африке российского судна
Все материалы
Бывший СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
Порошенко обвинили в подкупе избирателей
Назван средний размер пенсии на Украине
Американский беспилотник полетал у границ России и над Донбассом
Изгнанный из вагона в минском метро «пророссийский казак» исчез
Все материалы
Экономика
Скрытые силы
Люди с аутизмом годами сидели без работы. Теперь их зовут в лучшие компании мира
В «Русском доме» Давоса поспорят об энергетике, киберпреступности и е-коммерции
Назван способ вывести Россию в топ-5 экономик мира
Китайские олигархи начали водить правительство за нос
Чубайс призвал повысить цены на электричество для россиян
Вакансия «Аэрофлота» вошла в число самых высокооплачиваемых
В России нашли замену доллару
Все материалы
Силовые структуры
Проводили по-королевски
На похороны авторитетов в России собираются целые города. Чем они это заслужили?
Украинского криминального авторитета похитили в Москве
Его подозревают в убийстве экс-депутата Вороненкова и лидера «Оплота» Жилина
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Полицейские скрыли наезд пьяного российского судьи на ребенка
В российской мужской колонии родилась девочка
Росгвардия уволила критиковавшего власти прапорщика
Тюремщики высказались о «VIP-камере» Улюкаева
Все материалы
Наука и техника
«Ходили в атаку на пулемет под анашой»
Зачем Сталин послал красноармейцев завоевывать Афганистан
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Проклятое будущее
Умный вибратор, бревно с Wi-Fi и другие безумства главной выставки технологий
Apple выпустила новый «горбатый» чехол по цене смартфона Xiaomi
Назван последний шанс избежать климатической катастрофы
Российский проект признали опасным для мировой науки
Американский адмирал назвал условие для сдерживания России
Все материалы
Спорт
«Счастлив, что меня сравнивают с отцом»
Сын Шумахера готов покорять «Формулу-1». Помешает ли ему семейная слава?
Олимпийский чемпион призвал российского биатлониста извиниться за допинг
Российскую биатлонистку поманили норвежским паспортом
Бывший футболист сборной России посочувствовал «набедокурившим» Кокорину и Мамаеву
Футболист «Зенита» договорился с «Челси»
Ковальчук прервал безголевую серию
Белорус из UFC пообещал всегда драться в России под советский гимн
Все материалы
Культура
Тени и призраки
Красота, садомазохизм и демоны на снимках лучших фотографов Японии
«Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп»
Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle
«В гриме позвонил бате и реально напугал его»
Смерть, старость, копы: Стивен Дорфф о новом сезоне «Настоящего детектива»
В работе российской художницы-активистки усмотрели растление детей
Галкин рассказал о состоянии здоровья Пугачевой
Рианна подала в суд на своего отца
Алла Пугачева начала задыхаться на съемках
Все материалы
Интернет и СМИ
Липовый мир
Несуществующие люди захватили интернет. На них зарабатывают реальные деньги
Певицу из США признали символом России и атаковали лозунгами «Русские, вперед!»
Зачинщица драк на российском ТВ застряла между Россией и Украиной
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
Террор в Магнитогорске, ликвидация Чечни и вирус ГРУ
Россияне ведутся на любую ложь, особенно в разгар трагедий. Как с этим бороться?
Пользователи сети принялись сравнивать себя с версией десятилетней давности
Россиян предупредили о нашествии ворующих деньги с карт мошенников
Все материалы
Ценности
Бородатый рейс
Самые модные мужчины каждый год собираются здесь. На них смотрит весь мир
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Итальянские жеребцы
Трусы, слюнявчики и китайский мясник. В Милане прошла неделя моды
Виктория Бекхэм создала косметику из собственной крови
Названа самая привлекательная для мужчин форма женских бровей
Американский дизайнер воспользовался русским словом ради наживы
Принц Гарри похудел ради Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Школьник отправился на острова и умер в полете из-за отказа пилота помочь
Пожилой поляк перепутал самолет и улетел на Мальту вместо Гданьска
Водитель мусоровоза хлебнул пива, насмерть сбил туристку и отделался штрафом
Назван самый дорогой у россиян тур за 2018 год
Все материалы
Из жизни
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Взяли за копейку
Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Американец заигрался в прятки и погиб
Пьяная женщина разогналась до 240 километров в час в качестве урока сыну
Арестована морившая голодом 45 кошек женщина
Двухлетний ребенок провалился в 100-метровую скважину и застрял
Все материалы
Все новинки автосалона в Детройте
Самые интересные автомобили, представленные на первой выставке нового года
Самые странные автомобили
Трап, сарай, тостер и другие необычные гоночные машины в мире
25 самых продаваемых автомобилей в России 2018 года
Рейтинг самых популярных машин на российском рынке за прошедшие 12 месяцев
Отступники
Непривычные Harley-Davidson: моторы от Porsche и попытки строить супербайки
Показана обновленная «семерка» BMW с гигантскими ноздрями
Самый дорогой «Мустанг» на свете продали за 147 миллионов рублей
Появилось первое изображение крошечного кроссовера Skoda
Все материалы
Дом
Крошка моя
Почему квартиры россиян станут меньше, но все равно подорожают
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
«Предать могут все, даже самые близкие»
История одной семьи, разругавшейся из-за жилья
Слишком большие дачи объявили вне закона
Таинственно исчезнувшая в московском банке женщина нашлась
Пенсионеры стали реже покупать квартиры в Москве
Видео из заваленной мусором российской квартиры шокировало пользователей сети
Все материалы