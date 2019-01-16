Ведущая попрекнула чернокожего коллегу «привилегиями белых» и опозорилась

Телеведущая Арева Мартин (Areva Martin) ошибочно назвала своего коллегу Дэвида Вебба (David Webb) белокожим и обвинила его в том, что он обладает привилегиями по отношению к афроамериканцам. На это заявление обратил внимание таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел в эфире радиошоу Вебба на станции Sirius XM. В программе была затронута тема неравноправия при приеме на работу. Ведущий заявил, что никогда не сталкивался с расовой дискриминацией.

Мартин заявила, что Вебб ничего не знает о трудностях, потому что является белокожим. «Ты белый мужчина, у тебя есть соответствующие привилегии», — отрезала она.

«Арева, не хочу тебя расстраивать, но ты должна была лучше подготовиться. Я чернокожий», — парировал Вебб. Он заметил, что такие предположения оскорбительны для усердно строящих свою карьеру.

Мартин пришлось извиниться и признаться, что ее ввели в заблуждение по поводу цвета кожи Вебба. Позднее она отказалась как-либо комментировать свой провал. Вебб же принялся высмеивать произошедшее на своей странице в Twitter. Он опубликовал свою фотографию и подписал, что демонстрирует на ней «белую привилегированность».

Ранее чернокожий блогер попытался высмеять известный стереотип об азиатах, заказав в нескольких азиатских ресторанах блюдо с жареным котом. Однако зрители назвали его розыгрыш расистским.

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