Речь казахского телеведущего рассмешила пользователей сети

@veslozohan / Twitter

Телеведущий казахстанского телевидения прославился в интернете благодаря упражнениям для улучшения дикции на родном языке. Видео, в котором он произносит скороговорки, набрало более 100 тысяч одобрительных оценок на Reddit.

Опубликовавший видео юзер озаглавил пост: «Казахский язык звучит как дизельный двигатель, который пытаются завести при минус сорока градусах». Многие пользователи догадались, что журналист упражняется перед выходом в прямой эфир и попросили перевести смысл скороговорок у носителей языка на Reddit. Комментатор с ником Tengri_99 перевел в своем посте речь телеведущего, но добавил, что при переводе скороговорки звучат глупо. Перевод с казахского на английский превратил их в набор отдельных слов.

Другой пользователь поделился, по его мнению, американским эквивалентом речевой разминки для телеведущих. Еще одному комментатору видео напомнило отрывок из канадского телевизионного ситкома Letterkenny, где герой говорит скороговорками на английском языке со специфичным акцентом.

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