Эпичная дуэль незнакомцев на «факах» посреди улицы рассмешила интернет

@apiecebyguy / Twitter

Житель Нью-Йорка опубликовал в Twitter видео необычного поединка, свидетелем которого стал на одной из улиц города. Молодые люди, столкнувшиеся на тротуаре, начали показывать друг другу неприличные жесты.

Дуэль длилась около 30 секунд и не закончилась, даже когда один из ее участников перешел на противоположную сторону дороги. «Самый сильный бой, который я когда-либо видел», — охарактеризовал его автор поста.

За сутки видео собрало около 12 миллионов просмотров. Пользователи принялись шутить, гадая, что не поделили незнакомцы, и подыскивать определения для поединка. Один из микроблогеров назвал его чемпионатом UFC-Ultimate Finger (вместо Fighter). Произошедшее сравнили со сценой битвы в Хогвартсе из фильма о Гарри Поттере. Некоторые пошли дальше и представили, как бы эта борьба выглядела на лазерах.

«Ну, по крайней мере, они выразили свой гнев творческим и безвредным способом, обезопасив друг друга от тюрьмы за возможное нападение, если бы ситуация обострилась. Корень гнева всегда глубже, чем то, что лежит на поверхности», — пришел к выводу микроблогер

@DrThomasPaul.

Позднее автор ролика признался, что происходящее в кадре — преднамеренное шоу.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!



