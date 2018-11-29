Фотосессию Макрона с полуголыми неграми и «факами» посчитали порнографией

Социальная сеть Facebook заблокировала фотографии, на которых президент Франции Эммануэль Макрон позирует с темнокожими жителями острова Сен-Мартен. Об этом сообщили пользователи в Twitter.

Микроблогер Vincent G. Richard обратил внимание на удаление своей записи днем 28 ноября. «Моя публикация от 30 сентября с Макроном на этой фотографии подверглась цензуре в Facebook. Я подписал изображение: "Забавный способ отметить 60-ю годовщину Пятой республики», — заявил он. «Эти люди сумасшедшие», — подытожил юзер.

Позже француз прикрепил скриншот вынесенного предупреждения социальной сети, в котором сказано, что фотографию заблокировали из-за демонстрации наготы и сексуальных действий. Мужчина пошутил, что Facebook доказал наличие чувства юмора.

Другой пользователь Julien Ibos возмутился блокировкой фотографии с Макроном. Он обратился в Twitter к главе государства и в шутку призвал его объяснить, что произошло между ним и жителями заморского сообщества Сен-Мартен после фотосессии. На блокировку также пожаловался житель Бразилии. Он заявил о бойкотировании социальной сети после произошедшего.

В августе сообщалось, что Facebook заблокировал записи об исследовании уровня осведомленности о холокосте среди американцев, которые были проиллюстрированы фотографиями изможденных голодом обнаженных детей. Спустя несколько часов социальная сеть восстановила публикацию и извинилась. Представитель соцсети объяснил, что публиковать фотографии обнаженных детей запрещено, однако в данном случае снимок исторически значим, поэтому удаление произошло необоснованно.

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