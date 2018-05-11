Фото похожего на пенис щенка признали порнографией и удалили

Модераторы Facebook заблокировали фотографию новорожденного щенка, потому что разглядели в ней мужской половой орган. Об этом сообщает The Sun.

Автор снимка, филиппинец Доминик Ибаос (Dominic Ibaos) рассказал, что был удивлен, когда увидел сообщение от администрации. «Мы скрыли этот пост, так как он не соответствует нашим стандартам сообщества. Он будет удален с Facebook в скором времени», — написали модераторы соцсети.

Снимок был размещен в группе любителей животных. На фотографии изображен крошечный щенок редкой породы ксолоитцкуинтли, спящий на руке Ибаоса. Животное было полностью лысое, а на его шее собрались морщинки, поэтому при таком ракурсе питомец действительно был похож на половой орган. Однако хозяин собаки заявил, что не видит никакого сходства.

«Мне очень трудно разглядеть на фотографии пенис, потому что, когда я смотрю на нее, я всегда вижу только щенка», — заявил молодой человек. К удивлению Ибаоса, его снимок до блокировки успел набрать вирусную популярность: им поделились более 60 тысяч человек.

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