Студентка оголилась на защите диплома и попала под огонь критики

Летиция Чай (Letitia Chai), студентка американского Корнеллского университета, входящего в элитную Лигу плюща, разделась до нижнего белья на презентации дипломной работы, посвященной переосмыслению отношений между Индией и Тибетом, пишет Indy100. В сети эпатажный поступок девушки подвергли критике.

Чай задело, что во время ее выступления профессор сделал ей замечание по поводу внешнего вида, сочтя одежду, в которой она собиралась презентовать работу, неподходящей. На ней была рубашка с длинным рукавом, заправленная в короткие джинсовые шорты. «Это действительно то, в чем ты будешь выступать? Твои шорты слишком короткие», — приводит она слова профессора в Facebook.

По словам девушки, ее поддержали двое одногруппников, один человек согласился с профессором, попросив одеться более консервативно. В ответ на это девушка сняла сначала обувь, шорты, а затем и рубашку, оставшись в нижнем белье.

Чай объяснила, что разделась ради того, чтобы окружающие не думали, что азиатской женщиной можно помыкать. «Это сделано ради каждого цветного человека, которому предложили подтянуть штаны, чтобы их воспринимали всерьез, и каждой цветной женщины, которой рекомендовали выпрямить волосы, чтобы казаться умной», — объяснила девушка на своей странице Facebook. В настоящее время ее профиль скрыт от посторонних глаз, однако скриншоты записей сохранились в группе, посвященной поступку Летиции.

Видео с Чай стало вирусным в Facebook. Сотни пользователей набросились на девушку с критикой, сочтя ее поведение обыкновенным ребячеством и показательной выходкой для привлечения внимания к своей персоне. «Может быть, эти дети должны немножко взрослеть? Добро пожаловать в мир зрелого поведения, где просто иногда нужно одеваться, как взрослый», — неодобрительно высказалась Паула Тэнни. Множество пользователей в группе, посвященной Чай, встали на сторону преподавателя. Мужчины принялись отпускать скабрезные шутки в адрес студентки и призывали женщин смириться с тем, что их борьба с сексизмом проиграна. «Я думаю, она должна снять и нижнее белье, чтобы доказать свою точку зрения», — подшучивает один из них в комментариях.

В ответ на это десятки женщин признавались, что восхищены поступком Летиции. «Вы такой замечательный пример для всех нас», — высказала мнение руководитель направления частных школ Уэбба. Ее поддержали мужчины и женщины, одобрившие храбрость студентки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!