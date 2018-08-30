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Снимки обнаженных жертв холокоста подверглись блокировке

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Центр взаимного уважения Анны Франк (The Anne Frank Center for Mutual Respect), базирующийся в США, пожаловался на блокировку в группе организации и в Facebook записи об исследовании уровня осведомленности о холокосте среди американцев. Как отвечает The Verge, статья была проиллюстрирована снимком обнаженных жертв.

На фотографии были изображены изможденные голодом обнаженные дети. Представители организации отметили, что аналогичная публикация прошла модерацию в Twitter, но в Facebook была заблокирована без объяснения причин. Представители соцсети не отвечали на обращения двое суток, после чего Центр решил обратиться к ним публично.

Спустя несколько часов Facebook восстановил публикацию и извинился. Представитель соцсети объяснил изданию, что, согласно стандартам, в Facebook запрещается публиковать фотографии обнаженных детей, но в данном случае снимок исторически значим, поэтому удаление произошло необоснованно.

Представитель Центра взаимного уважения Анны Франк посетовал, что Facebook модерирует их сообщество, но игнорирует группы сторонников идеи отрицания холокоста.

В марте 2017 года Facebook отказался одобрять в качестве рекламной публикацию аукционного дома Mossgreen с картиной «Женщины-любовницы» 37-летнего австралийского поп-арт-художника Чарльза Блэкмена (Charles Blackman). Несмотря на то что изображение являлось предметом искусства, в соцсети отказались отменять решение.

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