Ракетную опасность объявили в российском регионе

МЧС Белгородской области: в Шебекино объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.

«Внимание! Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков попросил местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или же не подходить к окнам. Тех, кто находится на улице, он призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Также 8 мая в Белгородской области несколько раз сработала система противовоздушной обороны. О пресечении атаки Вооруженных сил Украины сообщило Министерство обороны России.

