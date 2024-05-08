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22:59, 8 мая 2024Россия

Ракетную опасность объявили в российском регионе

МЧС Белгородской области: в Шебекино объявлена ракетная опасность

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.

«Внимание! Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков попросил местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или же не подходить к окнам. Тех, кто находится на улице, он призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Также 8 мая в Белгородской области несколько раз сработала система противовоздушной обороны. О пресечении атаки Вооруженных сил Украины сообщило Министерство обороны России.

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      Евгений Силаев
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