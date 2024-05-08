В российском регионе запустили сирену ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

В среду, 8 мая, в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он попросил местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или же не подходить к ним. Тех, кто находится на улице, он призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В этот же день в Белгородской области несколько раз сработала система противовоздушной обороны (ПВО). О пресечении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, около 11:30 и 12:05 по московскому времени военные уничтожили над регионом беспилотники самолетного типа. С их помощью украинская армия собиралась нанести удар по объектам на российской территории.

