Facebook запретил рекламу картины с женщинами-любовницами и кошкой

Facebook запретил аукционному дому Mossgreen рекламировать картину «Женщины-любовницы» 37-летнего австралийского поп-арт-художника Чарльза Блэкмена (Charles Blackman). Об этом сообщает газета The Australian.

Как отмечается в материале издания, в Facebook посчитали публикацию рекламой товаров и услуг для взрослых. В компании также отметили, что решение окончательное и обсуждению не подлежит.

«Такие объявления провоцируют негативные настроения пользователей. Мы не допускаем такой рекламы и не идем навстречу подобным предложениям», — заявили представители социальной сети.

Управляющий директор Mossgreen Пол Самнер (Paul Sumner) возмутился решением администрации Facebook, а также подчеркнул, что в аукционном доме планируют оспорить запрет социальной сети. «Серьезно? Мы настолько правильны, что при виде двух голых девушек на кровати слетаем с катушек?» — поинтересовался он.

Картину «Женщины-любовницы» собираются выставить на торги 7 марта в Сиднее. Первоначальная цена холста — 45 тысяч долларов.

В начале сентября 2016 года администрация Facebook удалила военную фотографию «Напалмовая девочка» из поста норвежского писателя Тома Эгеланда. Прозаик раскритиковал решение Facebook, и за это его профиль был заблокирован.