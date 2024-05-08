Виталий Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера

Исполняющий обязанности министра транспорта Виталий Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера в новом составе правительства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом кадровых консультаций.

Сейчас вопросы логистики и перевозок находятся в ведении первого вице-премьера Андрея Белоусова, а вопросы строительства дорог и другой транспортной инфраструктуры — относятся к сфере ответственности вице-премьера Марата Хуснуллина. Обсуждается объединение этого функционала у одного вице-премьера, отмечают собеседники.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что к ушедшему в отставку кабмину России есть вопросы. При этом он подчеркнул, что проблемы государства всегда проходили открытое обсуждение, что помогало выходить из кризисов.