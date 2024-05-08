Армения отказалась присоединиться к финансированию бюджета ОДКБ в 2024 году

В 2024 году Армения не будет платить взнос в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом проинформировала пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Ани Бадалян.

Заявление вышло в тот день, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал в Москву на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в том числе встретился с президентом России Владимиром Путиным.

В организации отреагировали словами «Армения остается членом ОДКБ»

Ани Бадалян в среду сообщила, что Армения не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в этом году. «Армения воздержится от присоединения к решению от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и тем самым — от участия в финансирования деятельности организации. При этом Ереван не будет возражать принятию этого решения в ограниченном формате», — пояснила она.

В самой организации после заявления МИД Армении сообщили, что осведомлены о решении Еревана.

Это не новость, мы в курсе. Но Армения остается государством-членом ОДКБ источник ТАСС в ОДКБ

При этом источник РИА Новости пояснил, что в ОДКБ исходят из того, что Армения остается членом организации, и с ней есть форма взаимодействия. «Работа между представителем Армении и ОДКБ ведется, но не в полную меру», — отметил он.

В апреле же генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявлял, что организация придерживается своих обязательств перед Арменией. При этом он назвал суверенным правом Еревана возможное решение о выходе из ОДКБ. «Аналитики секретариата указывают, что баланс сил на Южном Кавказе в случае выхода Армении из ОДКБ может измениться», — предупредил он.

Пашинян заявлял о заморозке участия Армении в ОДКБ

Высокопоставленные армянские политики во главе с Николом Пашиняном уже давно подвергают критике ОДКБ и участие своей страны в ней. В основном претензии объяснялись отсутствием должной, по мнению Еревана, реакцией организации на конфликт Армении с Азербайджаном.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пожалуй, наиболее громким стало заявление Пашиняна в феврале, что участие Армении в ОДКБ заморожено. «Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным», — сказал он. До этого он обвинил ОДКБ в том, что организация оставила Армению один на один с проблемами в решающий момент.

Оказалось, что ОДКБ не только не обеспечила свою часть безопасности Армении, но и в самый решающий момент сказала: «Смотрите, решайте свои проблемы сами» Никол Пашинян премьер-министр Армении

Кроме того, он высказывался, что действия организации «не соответствуют интересам Армении», и признавался, что не знает, зачем его страна остается в ОДКБ.

В свою очередь, глава МИД Армении Арарат Мирзоян объяснял, что механизмы ОДКБ не работают, и именно это не устраивает Ереван. По его словам, организация, как военно-политический союз, должна защищать границы государств-членов, чего не происходит. Соответственно, в армянском обществе возникают вопросы, а частью неблагополучного механизма Армения быть не хочет.

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Как напомнило издание Factor.am, Армения также не участвует в совместных военных учениях. А Пашинян также указывал, что ОДКБ де-юре отказывается регистрировать свою зону ответственности в стране.

В среду Пашинян и Путин встречаются в Москве

8 мая Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где Армения председательствует.

Пашинян в том числе встретится с Владимиром Путиным. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что их встреча нужна и ожидаема обеими сторонами.

Перед приездом сам Пашинян признавался, что между Арменией и Россией накопилось множество проблем, и Ереван нацелен на их решение.