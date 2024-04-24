В ОДКБ оценили возможный выход Армении из организации

Тасмагамбетов: баланс сил на Кавказе при выходе Армении из ОДКБ может измениться

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) придерживается своих обязательств перед Арменией, несмотря на решение властей республики приостановить участие в мероприятиях объединения. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью «Известиям».

Он также назвал суверенным правом Армении возможное решение о выходе из ОДКБ. «Аналитики секретариата указывают, что баланс сил на Южном Кавказе в случае выхода Армении из ОДКБ может измениться», — сказал генсек организации.

При этом в такой ситуации сработают факторы региональной безопасности, действие которых тяжело просчитать, отметил Тасмагамбетов. Говоря о возможной конфронтации Армении с ОДКБ, он надеется, что это не более чем гипотетический вопрос. По его словам, необходимо брать в расчет базу ресурсов и возможности Еревана и организации.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ему неизвестно, зачем его страна остается в составе ОДКБ. Сейчас республика не принимает участия в деятельности ОДКБ, но и не покидает объединения. Пашинян указал, что Армения не имеет постоянного представителя в ОДКБ и не участвует в переговорах.