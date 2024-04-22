Пашинян затруднился ответить на вопрос о будущем Армении в ОДКБ

Пашинян: не могу сказать, Армения остается в ОДКБ, на нее «не стоит полагаться»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что не знает, зачем его страна остается в ОДКБ. Его слова приводит ТАСС.

«Если мы опираемся на организацию, на которую не стоит полагаться, то не только мы, но и другие не могут полагаться на нее. Это основано на реакции организации и заявлений сделанными некоторыми странами — участниками ОДКБ. Армянское общество спрашивает нас, почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ. И если честно, у меня нет ответа на этот вопрос», — поведал Пашинян.