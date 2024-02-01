Пашинян бросил упрек ОДКБ

Пашинян: ОДКБ оставила Армению один на один с проблемами в решающий момент

Премьер-министр Армении Никол Пашинян бросил упрек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявив, что республика была оставлена один на один со своими проблемами в решающий момент. Его цитирует ТАСС.

Как он уточнил, концепция безопасности заключалась в том, что Армения — член ОДКБ, а ситуация с Нагорным Карабахом является международно признанным конфликтом. По его словам, по этой причине для Еревана нет проблемы безопасности, республика должна сосредоточиться на решении карабахской проблемы.

«Оказалось, что ОДКБ не только не обеспечила свою часть безопасности Армении, но и в самый решающий момент сказала: "Смотрите, решайте свои проблемы сами". Мы должны иметь возможность жить в этой среде и, насколько это возможно, самостоятельно обеспечивать собственную безопасность», — сказал Пашинян.

Ранее премьер Армении заявил, что действия ОДКБ не соответствуют интересам Еревана. Он подчеркнул, что республика открыто поднимает эту проблему, публично донося свою позицию.