Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:12, 1 февраля 2024Бывший СССР

Пашинян бросил упрек ОДКБ

Пашинян: ОДКБ оставила Армению один на один с проблемами в решающий момент

Фото: Алексей Даничев / POOL / ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян бросил упрек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявив, что республика была оставлена один на один со своими проблемами в решающий момент. Его цитирует ТАСС.

Как он уточнил, концепция безопасности заключалась в том, что Армения — член ОДКБ, а ситуация с Нагорным Карабахом является международно признанным конфликтом. По его словам, по этой причине для Еревана нет проблемы безопасности, республика должна сосредоточиться на решении карабахской проблемы.

«Оказалось, что ОДКБ не только не обеспечила свою часть безопасности Армении, но и в самый решающий момент сказала: "Смотрите, решайте свои проблемы сами". Мы должны иметь возможность жить в этой среде и, насколько это возможно, самостоятельно обеспечивать собственную безопасность», — сказал Пашинян.

Ранее премьер Армении заявил, что действия ОДКБ не соответствуют интересам Еревана. Он подчеркнул, что республика открыто поднимает эту проблему, публично донося свою позицию.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Орбан ничего не получил». Как ЕС добился от Венгрии согласия на выделение 50 миллиардов евро для Украины?

      Раскрыты подробности предполагаемых контактов россиян с пришельцами

      Врач назвала неожиданное полезное свойство популярной специи

      Чиновник рассказал о расходах на кота в половину зарплаты

      Стало известно о совместном вкладе Японии и Индии в покорение Луны

      На популярного блогера во время прямого эфира напал разъяренный олень

      Пашинян заявил о необходимости поменять конституцию Армении

      В Индии зафиксировали рекордный отток капитала

      Российские грабители отобрали у китайца 18 миллионов рублей и получили срок

      США обвинили Иран в производстве атаковавшего американскую базу дрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше