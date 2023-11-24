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16:22, 24 ноября 2023Бывший СССР

Пашинян назвал действия ОДКБ не соответствующими интересам Армении

Премьер Пашинян заявил о несоответствии действий ОДКБ интересам Армении

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Действия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не соответствуют интересам Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает «Sputnik Армения».

Он подчеркнул, что Ереван открыто поднимает эту проблему, публично донося свою позицию. «Мы воспользуемся последней возможностью, чтобы донести свою позицию до ОДКБ. Ошибиться здесь мы не можем», — сказал премьер.

Пашинян также высказался о критерии принятия решения о возможном выходе Армении из ОДКБ. По его словам, в качестве него выступают государственные интересы.

До этого замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявлял, что страна не планирует покидать ОДКБ и Евразийский экономический союз.

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      Алевтина Запольская
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