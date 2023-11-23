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13:37, 23 ноября 2023Бывший СССР

В Армении высказались о перспективах выхода из ОДКБ и ЕАЭС

В МИД Армении заявили об отсутствии планов выхода страны из ОДКБ

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Ереван не планирует покидать Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Так о перспективах выхода из организаций высказался заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Армении Мнацакан Сафарян, передает ТАСС.

Кроме того, замглавы МИД заявил, что Армения также не планирует поднимать вопрос о выводе 102-й российской военной базы из города Гюмри.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова уличила Ереван в попытке скрыть истинные намерения кардинально изменить внешнюю политику. «По-моему, это делается весьма отчетливо с подачи или подсказки Запада», — сказала она.

22 ноября информацию о выходе Армении из ОДКБ опроверг также спикер парламента республики Ален Симонян.

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