Армения ответила на заявления о выходе из ОДКБ

Спикер парламента Армении Симонян отрицает выход страны из ОДКБ

Спикер парламента Армении Ален Симонян отрицает выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его цитирует ТАСС.

«Армения не принимала решения о выходе из ОДКБ», — заявил он, комментируя ситуацию с отказом представителей республики принимать участие в мероприятиях организации, которые проходят в Минске 22-23 ноября.

14 ноября старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков утверждал, что армянские власти медленно запустили процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур, в том числе ОДКБ. Так он объяснял отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в заседании организации.

Позднее армянский премьер заявил, что Ереван не занимается подготовкой к выходу из ОДКБ. При этом он бросил упрек, что организация отказалась зафиксировать свою зону ответственности в Армении.