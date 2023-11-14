Названа причина отказа Пашиняна от участия в заседании ОДКБ

Политолог Новиков: Армения начала выход из постсоветских интеграционных структур

Армянские власти медленно запустили процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур. Такую причину отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назвал «Известиям» старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков.

«Это означает, что господин Пашинян, нынешнее руководство Армении в целом начали процедуру разрыва [отношений] со всеми постсоветскими интеграционными структурами, начиная от ОДКБ», — сказал он.

Новиков отметил, что секретарь Совбеза Армении Армен Григорян не принял участие в саммите секретарей советов безопасности ОДКБ. Таким образом, армянская сторона начала выход из указанных структур, убежден эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют об отказе Пашиняна принять участие в заседании ОДКБ, которое пройдет в Минске 23 ноября. О своем решении премьер Армении рассказал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.