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16:11, 22 ноября 2023Бывший СССР

В МИД России уличили Армению в попытке скрыть истинные намерения

Захарова: Армения пытается скрыть намерения переориентировать внешнюю политику

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Армения пытается скрыть истинные намерения переориентировать внешнюю политику. В этом Ереван уличила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах. По-моему, это делается весьма отчетливо с подачи или подсказки Запада», — сказала она.

Ранее секретарь Совета безопасности (СБ) Армении Армен Григорян провел встречу с депутатом Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Никитой Потураевым. Они обсудили региональную и внерегиональную безопасность, а также «другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

15 ноября премьер-министр республики Никол Пашинян сообщил, что Ереван ищет и находит новых партнеров в сфере безопасности, которые могли бы продавать стране оружие и боеприпасы. Он призвал прежних партнеров «не обижаться».

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      Алевтина Запольская
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