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16:37, 15 ноября 2023Бывший СССР

В Армении начали искать новых партнеров в сфере безопасности

Пашинян: Армения ищет новых партнеров в сфере безопасности

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Армения ищет и находит новых партнеров в сфере безопасности, которые могли бы продавать ей оружие и боеприпасы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут, в том числе по объективным причинам, продавать нам оружие и боеприпасы. Об этом мы говорим открыто и прямо», — заявил Пашинян.

Премьер также призвал прежних партнеров Еревана «не обижаться». Армения, по его словам, должна искать новых партнеров и заключать с ними договоры.

Ранее Пашинян упрекнул ОДКБ в том, что организация отказалась зафиксировать свою зону ответственности в Армении. Если Ереван будет молча принимать участие в мероприятиях ОДКБ, считает он, то согласится с тем, что суверенитет республики подвергается сомнению.

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      Алевтина Запольская
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