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18:37, 20 ноября 2023Бывший СССР

Секретарь Совбеза Армении обсудил вопросы безопасности с соратником Зеленского

Секретарь СБ Армении Григорян обсудил безопасность с депутатом Рады Потураевым
Армен Григорян

Армен Григорян. Фото: A. Kochinyan / Wikimedia

Секретарь Совета безопасности (СБ) Армении Армен Григорян провел встречу с депутатом Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа», главой украинской делегации в Парламентской Ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Никитой Потураевым. Об этом Григорян сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он заявил, что во время встречи они обсудили региональную и внерегиональную безопасность, а также «другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

Ранее на Мальте секретарь Совбеза Армении встретился с главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком. С ним он обсудил усиление сотрудничества между Ереваном и Киевом.

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      Алевтина Запольская
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