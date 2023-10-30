Секретарь Совбеза Армении встретился с главой офиса президента Украины

Секретарь Совбеза Армении Григорян встретился с главой ОП Украины Ермаком

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на Мальте встретился с главой офиса президента (ОП) Украины Андреем Ермаком и обсудил усиление сотрудничества между странами. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Ермак поблагодарил Григоряна за то, что он присоединился к обсуждению так называемой украинской формулы мира, которая обсуждалась на Мальте 28-29 октября. Он заверил, что Киев поддержит Ереван в вопросах усиления европейской интеграции.

Также стороны обсудили вопросы региональной безопасности.

Ранее высокопоставленный источник РИА Новости заявил, что Россия рассматривает выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте как провокацию.

Пашинян, выступая на заседании Европарламента 17 октября, заявил, что Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) ничем не помогла Армении во время конфликта с Азербайджаном в 2021 году.