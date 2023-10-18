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11:39, 18 октября 2023Бывший СССР

В Москве раскритиковали выступление Пашиняна в Европарламенте

Источник в Москве заявил, что Пашинян своими шагами идет по пути Зеленского

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo

В Москве раскритиковали и расценили как провокационное выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный источник.

«Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений», — заявил собеседник агентства.

По его мнению, Армению «пытаются превратить в Украину №3 (если считать Молдавию Украиной №2)», а Пашинян идет по пути Зеленского.

Ранее премьер-министр Армении пожаловался на работу ОДКБ и заявил, что организация ничем не помогла республике во время конфликта с Азербайджаном в 2021 году.

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    Алевтина Запольская
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