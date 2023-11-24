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15:38, 24 ноября 2023Бывший СССР

Пашинян назвал критерий принятия решения о возможном выходе Армении из ОДКБ

Пашинян: решение о выходе Армении из ОДКБ примут с учетом интересов страны

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Решение о возможном выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет принято с учетом государственных интересов. Такой критерий назвал армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

«У нас есть политическая воля принимать те или другие решения, исходя из государственных интересов Армении. То же касается и отношений с ОДКБ. Почему мы не принимаем решения о выходе из организации или приостановления нашего членства? Мы определимся исключительно из государственных интересов нашей страны», — сказал он.

23 ноября заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что республика не планирует покидать ОДКБ и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Ереван в попытке скрыть истинные намерения кардинально изменить внешнюю политику.

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      Кристина Есикова
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