В Кремле назвали встречу Путина и Пашиняна нужной и ожидаемой

Песков: встреча Путина и Пашиняна нужна и ожидаема обеими сторонами

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 8 мая в Москве нужна и ожидаема обеими сторонами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В завершении рабочего дня [президента] также запланирована отдельная двусторонняя встреча президента Путина с премьер-министром Армении Пашиняном. Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон», — сказал он.

Песков также отметил, что в середине дня в узком и расширенном составе пройдет заседание Высшего евразийского экономического совета, на котором также будет присутствовать российский лидер. Он напомнил, что мероприятие посвящено десятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в качестве наблюдателей его также посетят президенты Узбекистана и Кубы.