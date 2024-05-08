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12:15, 8 мая 2024Бывший СССР

В Кремле назвали встречу Путина и Пашиняна нужной и ожидаемой

Песков: встреча Путина и Пашиняна нужна и ожидаема обеими сторонами
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 8 мая в Москве нужна и ожидаема обеими сторонами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В завершении рабочего дня [президента] также запланирована отдельная двусторонняя встреча президента Путина с премьер-министром Армении Пашиняном. Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон», — сказал он.

Песков также отметил, что в середине дня в узком и расширенном составе пройдет заседание Высшего евразийского экономического совета, на котором также будет присутствовать российский лидер. Он напомнил, что мероприятие посвящено десятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в качестве наблюдателей его также посетят президенты Узбекистана и Кубы.

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      Александр Курбатов
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