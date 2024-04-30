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17:37, 30 апреля 2024Бывший СССР

В Армении заявили о неработающих механизмах ОДКБ

Глава МИД Армении Мирзоян заявил о неработающих механизмах ОДКБ

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.cm

Армения пока остается членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но эти механизмы не работают, что не устраивает Ереван. Об этом в интервью телекомпании Al Jazeera, на которое ссылается ТАСС, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, ОДКБ как военно-политический союз должен защищать границы государств-членов, чего не происходит. Соответственно, в армянском обществе возникают вопросы, а частью неблагополучного механизма Армения быть не хочет.

«Мы пока являемся членом ОДКБ, но надо работать над тем, чтобы все механизмы, которые определены, работали, и в этом есть необходимость», — заключил он.

В том же интервью дипломат указал, что в отношениях отдельно с Россией есть определенные вопросы, в том числе требующие полного понимания, но страны ведут диалог об их решении.

Месяц назад Мирзоян отмечал, что Армения пока не намерена идти в НАТО, хотя страна сотрудничает с альянсом и участвует в его операциях. Позднее премьер республики Никол Пашинян признавал, что не понимает, зачем ей членство в ОДКБ.

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      Платон Щукин
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