В Армении заявили о нежелании вступать в НАТО

Глава МИД Армении Мирзоян заявил, что страна не хочет вступать в НАТО

В настоящее время Армения не хочет вступать в НАТО. Об этом нежелании заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Арарат Мирзоян, пишет ТАСС.

Он заявил, что Армения уже сотрудничает с НАТО, участвует в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличивает присутствие в Косово. Однако речи о намерении вступить в НАТО не идет, отметил Мирзоян.

«Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении», — сообщил глава МИД.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для начала новой широкомасштабной войны. По его словам, Азербайджан может использовать ситуацию вокруг четырех сел, которые перешли под контроль Армении в результате военных действий в 1990-х годах.