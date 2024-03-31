В Армении заявили о нежелании вступать в НАТО
Глава МИД Армении Мирзоян заявил, что страна не хочет вступать в НАТО
В настоящее время Армения не хочет вступать в НАТО. Об этом нежелании заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Арарат Мирзоян, пишет ТАСС.
Он заявил, что Армения уже сотрудничает с НАТО, участвует в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличивает присутствие в Косово. Однако речи о намерении вступить в НАТО не идет, отметил Мирзоян.
«Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении», — сообщил глава МИД.
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