Армения обвинила Азербайджан в желании начать новую войну

Премьер Армении Пашинян: Азербайджан ищет повод для начала новой войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для начала новой широкомасштабной войны. Об этом он сообщил на встрече со своими однопартийцами, видеозапись выступления политика опубликована на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, Азербайджан может использовать ситуацию вокруг четырех сел, которые перешли под контроль Армении в результате военных действий в 1990-х годах.

«И наша политическая позиция следующая: мы не претендуем на территории вне международно признанных границ нашей страны, в том числе на эти села, о которых говорит Азербайджан», — заявил Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван и Баку не пришли к соглашению по картам делимитации. Премьер добавил, что Баку и Ереван понимают необходимость процесса делимитации, который, по его мнению, должен основываться на Алма-Атинской декларации, что означает «отражение на земле самых свежих границ советского периода».