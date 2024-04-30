В Армении заявили о проблемах в отношениях с Россией

Глава МИД Армении Мирзоян рассказал о некоторых проблемах в отношениях с Россией

В отношениях России и Армении существуют некоторые проблемы и вопросы, однако страны ведут диалог для их решения. Об этом в интервью телекомпании Al Jazeera, на которое ссылается ТАСС, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, среди таких вопросов есть те, что требуют полного взаимопонимания. Впрочем, добавил дипломат, такие проблемы имеются во всех отношениях.

Мирзоян напомнил, что Армения пока является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но ей необходимо, чтобы механизмы организации работали.

Если ОДКБ — военно-политический союз, то он должен защищать границы государств-членов. Вместе с тем «отсутствие должного ответа вызвало вопросы в армянском обществе», а Ереван не хотел бы быть частью неблагополучного механизма, указал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не знает, зачем его страна остается в ОДКБ. Он подчеркнул, что Ереван полагается на организацию, полагаться на которую не стоит, потому что она не исполняет своих функций.

В марте Мирзоян утверждал, что у Еревана пока нет желания вступать в НАТО, хотя страна сотрудничает с альянсом и участвует в его операциях.