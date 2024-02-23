«Это не могло остаться без внимания». Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ

Премьер-министр Пашинян заявил о приостановке Арменией участия в ОДКБ

Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заморожено. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021—2022 годах, и это не могло остаться незамеченным», — сказал он в интервью телеканалу France 24. По словам политика, Ереван будет наблюдать за дальнейшим развитием событий. Пашинян подчеркнул, что вопрос о сохранении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня.

В начале февраля он обвинил ОДКБ в том, что организация оставила Армению один на один с проблемами в решающий момент.

Оказалось, что ОДКБ не только не обеспечила свою часть безопасности Армении, но и в самый решающий момент сказала: "Смотрите, решайте свои проблемы сами" Никол Пашинян премьер-министр Армении

В ответ заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин призвал Ереван заняться обсуждением дел в ОДКБ вместо выпадов.

Пашинян заявил о том, что мир с Азербайджаном немыслим

Премьер Армении также оценил возможность установления мира с Азербайджаном. По его словам, на данный момент это невозможно, особенно на фоне того, что Баку считает Армению «Западным Азербайджаном».

Политик также заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не стремится не к мирному договору с учетом признания территориальной целостности. Кроме того, он обвинил азербайджанского лидера в желании захватить новые территории в Армении. По мнению Пашиняна, Баку готовится к новой атаке. Премьер-министр указал, что Азербайджан тратит «миллиарды евро» на собственное вооружение.

Пашинян обвинил Россию в призывах к свержению власти в Армении

Премьер Армении также заявил, что российские чиновники призывали к свержению власти в Армении. По его словам, осенью 2023 года некие российские высокопоставленные чиновники «открыто призывали население Армении восставать и свергать власть». При этом он не уточнил, о ком именно идет речь.

Также Пашинян выразил обеспокоенность задержанием в Армении уехавшего от мобилизации россиянина Дмитрия Сетракова, назвав это «похищением». Он пригрозил «последствиями» в случае, «если требования Еревана останутся без ответа».

Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории Никол Пашинян премьер-министр Армении

Ранее Пашинян отказался считать Ереван союзником России по вопросу Украины. «Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция», — подчеркнул он. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что власти России будут продолжать попытки переубедить Ереван и настойчиво доказывать свою правоту.