Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ

Премьер Пашинян заявил, что участие Армении в ОДКБ заморожено

Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заморожено. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24.

Он указал, что сейчас Баку считает Армению «Западным Азербайджаном». Политик также обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в том, что тот стремится не к мирному договору с учетом признания территориальной целостности, а к захвату новых территорий в Армении.