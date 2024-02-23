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02:17, 23 февраля 2024Бывший СССР

Пашинян обвинил Россию в призывах к свержению власти в Армении

Пашинян заявил, что российские чиновники призывали к свержению власти в Армении

Фото: Hayk Baghdasaryan/Photolure / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в призывах к свержению власти в республике. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 24.

По его словам, осенью 2023 года некие российские высокопоставленные чиновники «открыто призывали население Армении восставать и свергать власть». При этом он не назвал ни одной персоны.

Также Пашинян пожаловался, что уже на протяжении шести лет наблюдает на российских телеканалах антиармянскую пропаганду.

Ранее в том же интервью Пашинян объявил, что участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заморожено. Он указал, что сейчас Баку считает Армению «Западным Азербайджаном». Политик также обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в том, что тот стремится не к мирному договору с учетом признания территориальной целостности, а к захвату новых территорий в Армении.

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      Марина Совина
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