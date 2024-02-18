Премьер Пашинян отказался считать Армению союзницей России по вопросу Украины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался считать Ереван союзником России по вопросу Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию», — подчеркнул политик.

Он отметил в ходе встречи с представителями армянской диаспоры в Германии, что украинский народ является дружественным его стране.

Ранее в феврале Пашинян заявил, что Армения не может продолжать выстраивать военно-техническое сотрудничество с Россией как раньше — республике требуются другие союзники.

