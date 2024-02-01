Пашинян счел невозможным продолжать военное сотрудничество с Россией

Премьер Пашинян: Армения не может продолжать военное сотрудничество с Россией

Армения не может продолжать выстраивать военно-техническое сотрудничество с Россией как раньше — республике требуются другие союзники. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».

По словам армянского лидера, на это у республики есть как объективные, так и субъективные причины. «Поэтому нужно понять, как Армении строить отношения с Индией, Ираном и другими странами», — добавил он.

Ранее Пашинян упрекнул Организацию Договора о коллективной безопасности, членами которой являются в том числе Россия и Армения, за позицию по карабахскому конфликту. По его словам, в решающий момент организация оставила Ереван один на один с проблемами.