В Кремле прокомментировали позицию Еревана по Украине

Официальный представитель Кремля Песков: позиция Еревана по Украине нам известна

Позиция Москвы и Еревана по вопросу конфликта на Украине расходится, и это не является новостью для российского руководства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Действительно у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет. Это хорошо известная позиция. (...) Мы с ними [с властями Армении] с этим не согласны и будем настойчиво продолжать объяснять свою правоту», — сообщил пресс-секретарь президента России.

Ранее на встрече с представителями армянской диаспоры в Германии премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником России в вопросе Украины. По словам Пашиняна, это искренняя позиция руководства республики.